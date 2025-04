Latina, arrestato Blade: ma è già libero dopo la direttissima

E’ finito in arresto ieri per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa, ma è stato liberato oggi dopo il processo per direttissima da parte del Giudice Monocratico del Tribunale di Latina. Protagonista il 40enne Stefano Fiorini, conosciuto da tutti in città e su internet con lo pseudonimo di “Blade”, diventato famosissimo sui social per i suoi video particolari, girati da terze persone che sfruttano spesso la condizione di difficoltà dell’uomo per rendere le immagini virali.

Il 40enne è stato fermato ieri dalla Polizia di Latina che lo ha sospreso nei pressi dell’abitazione di una persona che lo aveva denunciato e ottenuto il divieto di avvicinamento. Blade si era recato nella casa della parte offesa mentre non c’era nessuno, ma gli agenti hanno anche notato che l’uomo aveva danneggiato alcune auto procedendo così all’arresto.