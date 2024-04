Latina, arrestato dopo la rissa: ferito, evade dai domiciliari

Durante l’ennesimo caso di violenza nella zona di piazza Santa Maria Goretti, a Latina i Carabinieri della Compagnia di Latina sono intervenuti domenica sera in una lite accesa tra più individui. Durante l’intervento, è emerso che un uomo si trovava lì illegalmente, poiché era sottoposto a detenzione domiciliare. Inoltre lo stesso presentava una ferita al braccio che ha richiesto cure ospedaliere. Dopo il trattamento, è stato arrestato per evasione, ma a causa delle sue precarie condizioni di salute è stato sottoposto ancora agli arresti domiciliari. Tuttavia, il giorno seguente è scomparso di nuovo, evadendo prima che potesse essere trasferito in tribunale per il processo. Il fuggiasco è Massimiliano Cangianiello, 52enne residente a Latina. Mentre le autorità lo cercano per riportarlo in custodia, il giudice ha confermato il provvedimento adottato in precedenza quando era stato trovato fuori dalla sua residenza.