Latina, arrestato figlio violento in preda a droga e alcool

Un 37enne di Latina è stato arrestato per maltrattamenti ai danni dei genitori, con un provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto dal Gip ed eseguito dalla Squadra Mobile.

La denuncia, presentata a luglio dai genitori, segnalava minacce, atteggiamenti aggressivi e provocatori, aggravati dalla dipendenza dell’uomo da alcool e droga. Per questo, erano stati disposti gli arresti domiciliari in una struttura di cura o, in alternativa, il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

L’uomo, però, ha rifiutato entrambe le misure e, violando il divieto, si è recato dal padre, comportamento che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

A seguito delle violazioni e dell’aggravarsi della situazione, è stato disposto l’arresto.