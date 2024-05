Latina, arrestato l’ex parroco di San Marco: portava droga nel carcere di Velletri

La notizia dell’arresto di don Maurizio Verlezza ha suscitato stupore anche a Latina, dove è una figura molto conosciuta e rispettata per la sua attività benefica. Don Verlezza, ex parroco della cattedrale di San Marco e attualmente responsabile del centro religioso di via Mazzini e del oratorio Don Bosco di Genzano, è una figura di riferimento a livello nazionale per il suo impegno nel sociale.

L’arresto è avvenuto mentre portava del materiale nel carcere di Velletri, dove recentemente era diventato cappellano. Tra i beni destinati ai detenuti, sono state trovate droga e cellulari all’interno del pacco, che avrebbe dovuto contenere solo beni di prima necessità come abiti. Don Verlezza è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di essere interrogato dalle autorità giudiziarie di Velletri, mentre è stata eseguita anche una perquisizione nel suo alloggio.

Il sacerdote, 63 anni, ha una vasta comunità di fedeli che lo seguono da anni e con cui è in contatto tramite una chat in cui condivide pensieri e notizie spirituali. È una figura carismatica che ha ricoperto ruoli di rilievo, coordinando squadre di volontari a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. L’assegnazione a Genzano è avvenuta di recente per motivi legati a un momento di fragilità, sebbene non siano specificati i dettagli.