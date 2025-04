Latina, arrestato marocchino ricercato con mandato di cattura internazionale

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un cittadino di origini marocchine, residente in città, sul quale gravava un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità del Marocco per reati di furto e ricettazione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato rintracciato dagli agenti in una struttura alberghiera nei dintorni di Latina. Scattato l’alert, i poliziotti sono immediatamente intervenuti sul posto, bloccando il soggetto e conducendolo negli uffici della Questura per le procedure di identificazione.

Conclusi gli accertamenti, l’arrestato è stato trasferito in carcere, in attesa delle procedure finalizzate alla sua estradizione nel paese d’origine.