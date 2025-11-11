Latina, arrestato nordafricano alle autolinee: ha aggredito i poliziotti

La Polizia di Stato di Latina, ha arrestato in flagranza di reato un uomo di origini nordafricane, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 NUE, con la quale un cittadino segnalava una rissa tra stranieri in corso nella zona delle autolinee.

Giunta rapidamente sul posto, la Volante non ha trovato riscontro immediato della rissa, verosimilmente già cessata a seguito della fuga dei partecipanti. Tuttavia, nel corso delle ricerche in zona, gli agenti hanno notato un uomo di origini straniere che teneva in mano un tondino di ferro lungo circa un metro, che ha prontamente gettato a terra alla vista della pattuglia.

Gli operatori, avvicinatisi per procedere all’identificazione, sono stati improvvisamente aggrediti: l’uomo ha reagito con violenza, provocando una lesione al ginocchio a uno dei due poliziotti. Per immobilizzarlo si è reso necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione.

Condotto in Questura per i successivi accertamenti, il fermato ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo, rendendo necessario anche l’intervento del personale sanitario per calmarlo.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Latina, in attesa del rito direttissimo.