Latina, arrestato per violenza sessuale e tentata rapina

Ha palpeggiato e baciato una donna davanti al portone del palazzo dove vive. E poi le ha portato via la borsa. Arrestato un 26enne tunisino per violenza sessuale e rapina nei confronti di una 30enne, in via dei Volsci a Latina.

La malcapitata ha anche provato a rincorrere l’uomo, ritrovandoselo però ancora davanti il portone. Ma qui c’erano i poliziotti, di fronte ai quali il tunisino ha tentato di scusarsi.

La Squadra Mobile di Latina, dopo aver visto le immagini delle telecamere di videosorveglianza, in cui l’uomo tentava un approccio fisico con baci e palpeggiamenti e la successiva rapina della borsa, ha tratto in arresto il 26enne, individuato successivamente nei pressi della stazione delle autolinee.