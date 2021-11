Gli agenti della Polizia di Stato di Latina ha arrestato un 54enne, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, per tre anni, quattro mesi e otto oltre al recupero della pena pecuniaria pari a 1,200 euro di multa, per il reato di rapina aggravata e lesioni, in concorso con altre persone, commesso a Roma in data 9 luglio 2020.