Latina, arrestato spacciatore con oltre 20 grammi di cocaina

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Latina dopo essere stato sorpreso con circa 21 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga.

Durante un controllo in zona Viale le Corbusier, l’uomo ha provato a sfuggire alla Polizia imboccando contromano un parcheggio, ma le pattuglie lo hanno bloccato. Nel tentativo di liberarsi della sostanza, ha gettato un involucro, che è stato però recuperato dagli agenti insieme a un bilancino, buste e nastro per il confezionamento.

Le successive verifiche nell’abitazione e su un altro veicolo a lui riconducibile hanno permesso di sequestrare anche una macchina per il sottovuoto e annotazioni ritenute collegate allo spaccio.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.