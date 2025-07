Latina, arrestato un 29enne: aveva 7 grammi di cocaina

Nel corso della mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Latina – Borgo Sabotino e Latina – Borgo Podgora, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 29 anni

del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare rinvenivano nella

disponibilità dell’indagato, circa 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisone e materiale per il confezionamento.

Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a

disposizione dell’A.G., specificando che la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi

di laboratorio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in

regime degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà con rito

direttissimo nella giornata di oggi.