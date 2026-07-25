Latina, arrestato un ricercato internazionale

Due arresti, entrambi eseguiti nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia, hanno consentito alle forze dell’ordine di assicurare alla giustizia due latitanti destinatari di mandati di cattura esteri. L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile di Roma e dal Commissariato Villa Glori, si è conclusa con il trasferimento dei due uomini nel carcere di Regina Coeli.

Tra gli arresti figura anche un cittadino romeno di 38 anni rintracciato a Latina. Sull’uomo pendevano tre distinti mandati di cattura emessi dalle autorità del suo Paese per reati che spaziano dalla criminalità informatica al sequestro di persona, fino alla rapina a mano armata, per una pena complessiva che potrebbe avvicinarsi ai vent’anni di reclusione.

Determinante si è rivelato il lavoro degli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile, che sono riusciti a localizzarlo seguendo alcuni suoi familiari appena arrivati all’aeroporto di Ciampino. Una volta individuato a Latina, il ricercato ha tentato di sottrarsi al controllo esibendo documenti falsi, circostanza che gli è costata un’ulteriore denuncia.