Latina, arriva a Capo Portiere lo stand per l’educazione ambientale

Il 27 agosto, dalle 7:00 alle 24:00, presso il piazzale Capo Portiere di Latina, sarà allestito uno stand di educazione ambientale e sensibilizzazione agli obiettivi dell’agenda ONU 2030.

L’iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “La natura non va in vacanza” verrà realizzata dai Carabinieri Biodiversità di Fogliano che, su indicazione del comandante Antonio Costantini, metteranno in campo una serie di azioni per sensibilizzare famiglie e turisti sulle buone pratiche da mettere in campo. Verranno proposti giochi, per bambini ma anche per adulti, per la promozione del riutilizzo e del riciclo e per sensibilizzare all’educazione ambientale. Tra le altre cose, ad esempio, verrà chiesto ai partecipanti di scegliere una ricetta per focalizzare l’attenzione sulla quantità di rifiuti che vengono prodotti quando si cucina un piatto. Da qui l’importanza al km 0 e al riciclo.

“Ringrazio i Carabinieri del reparto Biodiversità di Fogliano per l’iniziativa in programma a Capo Portiere. Riteniamo che l’educazione e la sensibilizzazione ambientale – dichiara il Sindaco Matilde Celentano – siano strumenti atti a stimolare comportamenti virtuosi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente che ci circonda e dello sviluppo sostenibile. Tramite attività come quella in programma a Capo Portiere, voluta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, i cittadini e le comunità possono arrivare ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio. Infine, è importante la sensibilizzazione sin dall’infanzia: attraverso l’educazione ambientale possiamo stimolare i bambini ad adottare uno stile di vita sostenibile e a diventare più consapevoli verso le questioni ambientali. I giochi che verranno realizzati, infatti, esortano a scelte consapevoli nella vita quotidiana, che tengono conto delle ripercussioni delle scelte individuali e collettive sui diversi aspetti della sostenibilità, della transizione ecologica e dell’economia circolare stimolando comportamenti attivi e virtuosi”.