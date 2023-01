Latina, arriva Edith Gilboa per la giornata della memoria

La signora Edith Fischhof Gilboa, giornalista e scrittrice austriaca ebrea sopravvissuta all’Olocausto, arriverà in Italia in occasione del conferimento della Cittadinanza Onoraria dal Comune di Sonnino perché era stata salvata insieme a sua sorella da un cittadino di Sonnino, ospitandole e facendole passare per loro nipoti.

Si tratterrà a Latina dal 26 al 31 gennaio, in occasione delle iniziative previste nell’ambito della Giornata della Memoria.

Per l’occasione sono stati organizzati degli incontri, finalizzati alla riflessione sulle tematiche riguardanti i valori legati alla Shoah e alla conoscenza dei comportamenti eroici tenuti dai miei congiunti.

Il calendario degli incontri:

27/01/2023

– ITC Vittorio Veneto-Salvemini di Latina ore 9,30 – 11,30:

28/01/2023

– Cerimonia conferimento Cittadinanza Onoraria a Sonnino ore 17,00 – 19,00;

29/01/2023

– Incontro/Dibattito presso Circolo Cittadino a Latina ore 10,30 – 12,00;

30/01/2023

– Incontro con gli Alunni, i Docenti e gli Amministratori presso il Teatro Comunale “Fellini” di Pontinia ore 9.00 – 10.30

-Incontro con Alunni e Docenti presso l’I.C. Leonardo Da Vinci” di Sonnino ore 11.30 – 13.00

Per informazioni potete contattare il numero 333.4640783.