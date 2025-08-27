Latina, arriva il patto di collaborazione per il Parco Giulia Alicandro

Il Comune di Latina ha approvato un nuovo patto di collaborazione per la cura, la manutenzione e il controllo del parco Giulia Alicandro, situato tra via Veio e via Tuscolo. Il patto, frutto della proposta avanzata da Gennaro Ciaramella, rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e collaborazione tra istituzioni e cittadini per la valorizzazione del patrimonio urbano.

“Desidero ringraziare Gennaro Ciaramella – dichiara l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – per l’iniziativa e per la disponibilità dimostrata nel voler prendersi cura del parco Giulia Alicandro, con particolare attenzione allo storico campo di calcetto e all’area verde circostante. Si tratta di un luogo simbolico per molte generazioni di giovani, che da anni lo frequentano per praticare sport e socializzare nel tempo libero. La sua riqualificazione e manutenzione rappresentano un importante passo avanti per restituire piena funzionalità a un’area tanto amata dalla comunità. Si tratta di una buona pratica – conclude Chiarato – che dimostra come la partecipazione attiva dei cittadini possa diventare un motore positivo di cambiamento per la nostra città. Il patto di collaborazione è uno strumento prezioso per creare legami forti tra territorio, istituzioni e cittadini, promuovendo senso civico, responsabilità condivisa e amore per i beni comuni”.