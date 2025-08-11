Latina, arriva il terzo ciclo di disinfestazione contro le zanzare

Mentre la piaga del West Nile continua a dilagare all’interno della provincia pontina e dell’intera regione, continuano gli interventi di disinfestazione contro le zanzare.

Il Comune di Latina ha infatti predisposto, assieme alla ditta incaricata, il terzo ciclo di disinfestazione contro le zanzare, che partirà proprio oggi, 11 agosto, e terminerà nella giornata di mercoledì.

Le zone interessate

Il giorno 11 l’intervento si svolgerà nel territorio comunale compreso tra corso Matteotti, via Epitaffio, via Romagnoli, via Piave e via E. Filiberto nonché in quello compreso tra corso Matteotti, Via Diaz – via Medaglie d’Oro, via C.Augusto – via Don C.T. e via Monti Lepini;

Il giorno 12 tra via E. Filiberto, via Romagnoli, via Piave, via Volturno, via Padre S. Agostino, via del Lido, strada Nascosa nonché tra via Diaz, via delle Medaglie D’oro, via C. Augusto, via Don C. Torello, via M. Lepini, via Volturno, via del Lido e via S. Agostino;

Il giorno 13, infine, il territorio oggetto dell’intervento è quello compreso nel territorio comunale di Latina Scalo – Latina Mare, Tor Tre Ponti – Chiesuola, Borgo Carso – Borgo Podgora, Borgo Piave – Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza – Borgo Montello, Borgo Faiti – Borgo San Michele, Borgo Isonzo – Borgo Sabotino, Borgo Le Ferriere – Borgo Grappa.

L’impegno del Comune proseguirà anche successivamente, con il quarto ciclo programmato già per i giorni tra l’8 e il 12 settembre

Gli esperti a Latina

Intanto, domani una delegazione di esperti del Ministero della Salute arriverà in città, così come preannunciato in settimana dal ministro Orazio Schillaci. Latina e Caserta, i due territori maggiormente colpiti dal virus, rimangono attenzionate dall’intera Italia.