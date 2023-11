Latina, arriva la condanna definitiva per l’avvocato Palumbo

E’ stato condannato in via definitiva dalla corte di Cassazione di Roma a 11 anni di reclusione l’avvocato Francesco Palumbo. I giudici hanno infatti confermato la pena inflitta al professionista di Latina dalla Corte d’Appello, rigettando così le istanze della difesa ma comunque infliggendo a Palumbo una pena inferiore rispetto ai 14 anni che avevano richiesto i giudici della corte d’Assise del Tribunale di Latina. L’uomo aveva sparato e ucciso un ladro, Domenico Bardi, e ferito al braccio un altro, Salvatore Quindici, entrambi campani e appartenenti ad una banda dedita ai furti di appartamento che il 15 ottobre 2017 era intenta a rubare all’interno dell’abitazione del padre di Palumbo. Scattato l’allarme l’avvocato si era recato in via Palermo e sparato 12 colpi, alcuni dei quali ad altezza uomo.