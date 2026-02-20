Latina, arriva la proposta di un cimitero per animali

L’istituzione del Garante per i diritti degli animali, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Latina, ha segnato l’inizio di un percorso concreto a tutela del legame tra cittadini e animali domestici. Proprio partendo da questo presupposto, il consigliere di Fratelli d’Italia Renzo Scalco ha proposto la realizzazione di un cimitero per animali domestici. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, Scalco ha pensato ad uno spazio dedicato a garantire un ultimo saluto dignitoso a cani, gatti e altri compagni di vita, rispondendo a un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie.

L’idea punta anche sulla sostenibilità economica, il Comune individuerebbe l’area idonea, mentre costruzione e gestione sarebbero affidate a privati attraverso una manifestazione di interesse, senza costi per l’ente. Un modello che, oltre a offrire un servizio, potrebbe generare opportunità lavorative.

Secondo il consigliere, strutture simili sono già presenti in grandi città come Milano e Roma e questo rappresenterebbe un passo avanti per la città, ma anche un segnale culturale di rispetto, decoro e civiltà per una comunità sempre più attenta ai diritti e alla sensibilità dei cittadini.