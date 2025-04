Latina, arriva la storica pizzeria “Da Michele”: sede in Via Don Luigi Sturzo

L’Antica Pizzeria Da Michele è pronta a sbarcare a Latina, con l’apertura ufficiale prevista per maggio. La storica pizzeria napoletana, fondata nel 1870, ha confermato la notizia sui propri canali social, mettendo fine alle voci che da giorni circolavano in città.

Dopo la caccia alla location che ha infiammato i social, ora c’è la conferma: la nuova sede sorgerà in via Don Luigi Sturzo, di fronte alla barberia Hank Barber. I lavori procedono a ritmo serrato, con operai impegnati quotidianamente per completare il locale in tempo per l’inaugurazione.

L’Antica Pizzeria Da Michele è un’istituzione a livello internazionale, con 67 sedi tra gestione diretta e franchising. Il marchio ha già conquistato diverse città, tra cui Roma, dove è presente con tre locali.

L’arrivo a Latina rappresenta un ulteriore passo nell’espansione del brand nel Lazio, portando nel capoluogo pontino il gusto autentico della vera pizza napoletana e confermando la città come una delle più appassionate di questo simbolo gastronomico.