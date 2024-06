Latina, arriva lo Street Food al Parco San Marco

Dopo 7 anni, torna a Latina il TTSFood, allestendo il suo format in una nuova location: il Parco San Marco, circondato dal verde e dal laghetto con fiori di loto. Dal 21 al 23 giugno 2024, questo spazio si trasformerà nel ristorante sotto le stelle più grande di Latina, offrendo un evento ricco di gusto e divertimento per tutta la famiglia.

Parco San Marco, situato tra via Aprilia e via Dr. Vincenzo Rossetti, ospiterà 25 street chef di alto livello che delizieranno i visitatori con piatti gourmet preparati al momento. Dalla carne e pesce alla griglia, ai dolci e specialità vegan e gluten-free, ci sarà qualcosa per tutti i palati.

Lo street food del Lazio e le cucine internazionali saranno protagonisti, con piatti come panini con carne di scottona, frittura di pesce, arancine siciliane, bombette pugliesi e olive ascolane. Dal Messico al Giappone, passando per Argentina e Spagna, le proposte internazionali non mancheranno.

Per i più golosi, dolci freschi come bombe, ciambelle calde, tiramisù espresso e cannoli siciliani. La birra artigianale bavarese Landshuter Brauhaus e aperitivi a base di prosecco e spritz completeranno l’offerta.

Il TTSFood vi aspetta dal 21 al 23 giugno per una tappa imperdibile del tour 2024. Ingresso libero: venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 alle 24:00.