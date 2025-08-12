Latina, arriva un rinforzo in difesa: Dutu firma un biennale

Arriva in difesa un altro tassello per la rosa del Latina. Mister Alessandro Bruno ha salutato oggi l’ingaggio di Eduard Dutu, possente centrale romeno,ma romano di nascita, che ha sottoscritto un contratto biennale dopo lo svincolo dalla Fiorentina, società con cui il classe 2001 ha passato tutta la trafila delle giovanili. I viola lo hanno poi “girato” in prestito nelle varie stagioni tra i professionisti. Dutu ha totalizzato circa 80 presenze in Lega Pro con L’Aquila, Gubbio, Ancona, Reggina, Francavilla e l’anno scorso dividendosi tra Pineto e Foggia, società quest’ultima con cui ha giocato la seconda parte di stagione totalizzando 9 presenze, di cui 2 al playout. Per lui anche 4 gettoni con la Nazionale romena Under 20.

Intanto la squadra si prepara alla sfida di domenica al Francioni con il Gubbio. Il primo turno di Coppa Italia Lega Pro si giocherà a partire dalle 18 e sarà diretto dal fischietto brindisino Andrea Palmieri. Assistenti Luca Chianese e Giovanni Ciannarella di Napoli. Quarto uomo Simone Gavini di Aprilia.