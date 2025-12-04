Latina, arriva “Voci per la Pace”: il concerto che celebra Natale e solidarietà

Il 18 dicembre, giorno dedicato al Natale di Latina, Piazza del Popolo ospiterà un appuntamento speciale: un concerto pensato per richiamare alla Pace, all’uguaglianza e alla solidarietà. L’evento unisce generi e sonorità diverse – dal pop al rock, dallo swing alle voci liriche – per ribadire, attraverso la musica, l’importanza di valori oggi più urgenti che mai. Finanziato dal comune di Latina nell’ambito dei festeggiamenti per il Natale 2025 e organizzato da Luogo Arte Accademia Musicale APS con il supporto dell’Accademia Musicale Risonanze APS, il concerto proporrà brani che vanno dai Beatles a Sia, accompagnati anche da brevi monologhi dell’attore e regista Nicola Pagano, affiancato dal pianista Manuel Vinciguerra.

Sul palco si esibirà un trio vocale composto da Lavinia Di Gisi, Silvia Salvatori e Dario Ciotoli, affiancati da un “ensemble” formato da tantissimi musicisti. Le voci e gli strumenti accompagneranno un programma che attraversa alcuni tra i più significativi brani del repertorio mondiale dedicati alla pace, alla speranza e alla fragilità umana: “We don’t need another hero”, “Moondance”, “Generale”, “Heroes”, “Costruire”, “One” e “Fragile”, senza dimenticare il capolavoro di John Lennon, “Imagine“, ormai considerato un vero e proprio inno d’unione.

Il concerto si chiuderà con un omaggio al Natale, attraverso le melodie di “Let It Snow!”, “Silent Night”, “It’s the Most Wonderful Time of the Year”, “Snowman” e “Santa Claus Is Comin’ to Town”. L’ingresso è libero, e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata dell’organizzatore.