Latina, arrivano nuovi attraversamenti pedonali rialzati: priorità alle scuole

Arrivano nuovi attraversamenti pedonali rialzati e limitatori di velocità. In base alle somme a disposizione del bilancio, l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale e al Traffico Gianluca Di Cocco hanno stabilito le prime strade su cui intervenire, considerate anche le tante segnalazioni ricevute dai cittadini. È stata data priorità a istituti scolastici, centri di aggregazione e sportivi.

In particolare, gli attraversamenti pedonali rialzati saranno in piazza Moro, via Zanetti, via Persicara incrocio con via Po’, via Terminillo incrocio con via Gran Sasso d’Italia, via Amaseno, in piazzale Col di Lana, via Amaseno, via Lepanto, via Cimarosa, strada del Bosco a Borgo Bainsizza e via Minturnae a Borgo Montello. Questi undici interventi saranno realizzati in prossimità dei plessi scolastici, perché gli studenti possano accedere in piena sicurezza.

I restanti interventi riguarderanno via Mugilla, in prossimità del centro diurno, via Santa Maria all’incrocio con via Langhe e viale Le Corbusier, in prossimità del campo sportivo San Pietro e Paolo, in sostituzione del passaggio esistente.

Nelle aree oggetto di interventi, ci sarà anche una riduzione della velocità a 30 km/h in prossimità degli attraversamenti pedonali. Una volta effettuati i lavori, sarà installata apposita segnaletica stradale.