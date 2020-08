Latina, asili nido comunali: pubblicate le graduatorie. Il sistema educativo 0-6 si prepara al rientro

Sono uscite oggi le graduatorie di ammissione negli asili nido comunali di Latina per l’anno scolastico 2020-2021. E’ possibile consultarle a questo link. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Asili Nido tramite mail all’indirizzo email info.nidoinfanzia@comune.latina.it o ai numeri di telefono 0773/652068 – 652606.

In questi giorni il sistema educativo 0-6 si prepara al rientro in classe. E’stato pubblicato, poche ore fa, anche il protocollo d’intesa tra governo, sindacati e Anci riguardo alla sicurezza nel sistema educativo 0-6 ai tempi del coronavirus: i capisaldi sono sempre gli stessi, con qualche accorgimento per la tenera età dei bimbi.

“I servizi educativi e le istituzioni scolastiche – si legge nel documento – con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano all’utenza le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dalla struttura, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza sul divieto di assembramento e sul distanziamento fisico tra gli adulti accompagnatori.

Ogni struttura dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare le disposizioni di servizio e, laddove previsto, il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati. Inoltre, facendo riferimento alle Raccomandazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni in CU nella seduta del 31 luglio 2020, qualora le Regioni e i singoli enti lo dispongano, nei servizi educativi va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori”.

L’eventuale ingresso del personale e dei bambini già risultati positivi all’infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio”. E ancora: “Il consumo del pasto rappresenta un momento importante da un punto di vista educativo, pertanto la consumazione del pasto a scuola deve essere preservata; l’utilizzo dei locali adibiti a mensa è consentito in modo da evitare l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi/sezioni opportunamente separati. È possibile prevedere, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate, oppure, in via residuale, si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto”.