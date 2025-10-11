Latina, assistenza scolastica. Maggioranza: “Servizio più inclusivo e qualificato”

La maggioranza in Consiglio Comunale esprime piena soddisfazione per la conclusione dell’iter di gara relativo all’affidamento del servizio di assistenza scolastica educativa e specialistica, comprensivo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), che prenderà il via già dalla prossima settimana.

“Si tratta di un risultato importante – si legge nella nota – frutto di un lavoro intenso e puntuale portato avanti dall’assessorato all’Istruzione e dagli uffici comunali, ai quali va il nostro ringraziamento. Il nuovo appalto, del valore complessivo di 5,8 milioni di euro e con durata triennale, introduce significative innovazioni che segnano un passo avanti rispetto al passato: la continuità del servizio anche nei mesi estivi, l’inclusione delle figure professionali dedicate alla CAA con risorse comunali e l’attenzione alla formazione degli operatori sono segnali concreti dell’impegno dell’amministrazione per un’assistenza scolastica sempre più qualificata e inclusiva”.

Nella nota i capigruppo esprimono inoltre particolare apprezzamento per il lavoro dell’assessore Francesca Tesone, “per la costanza con cui ha seguito il procedimento, per il dialogo mantenuto con famiglie, operatori e organizzazioni sindacali, e per aver dato ascolto e risposta alle esigenze emerse dal territorio”.

“Pur consapevoli delle difficoltà iniziali affrontate da studenti e famiglie – prosegue la maggioranza – riteniamo fondamentale sottolineare la trasparenza e la tempestività con cui si è proceduto dopo l’approvazione della variazione di bilancio. Un iter complicato che gli uffici hanno portato avanti nel migliore dei modi. La maggioranza continuerà a sostenere con convinzione ogni azione volta a tutelare il diritto all’istruzione e a promuovere l’inclusione scolastica”.

La nota è firmata dai capigruppo della maggioranza:

Cesare Bruni (Fratelli d’Italia), Vincenzo Valletta (Lega), Giuseppe Coriddi (Forza Italia), Alessandro Porzi (Lista Celentano) e Maurizio Galardo (Noi Moderati).