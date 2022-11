Latina, Ateneo delle Arti: il workshop di Tecnica Contemporanea

Sabato 12 Novembre a Latina, a partire dalle ore 15, si svolgerà il workshop di Tecnica Contemporanea tenuto da Laura Martorana. La docente di Tecnica Moderna e Contemporanea presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, coreografa e insegnante freelance metodo Release, Contact Improvisation e Floor Work sarà ospite dell’Ateneo delle Arti diretto da Valentina Zagami.

Già danzatrice e successivamente direttrice artistica della Compagnia Terzastanza di Roma e della Compagnia Visionaria Danza con cui rappresenta l’Italia in tournée nazionali e internazionali, Laura Martorana è Coreografa uditrice da Carolyn Carlson presso il Theatre de La Ville di Parigi.

“Il Workshop è aperto a tutte le allieve danzatrici del territorio, non solo della nostra scuola – precisa la direttrice dell’Ateneo delle Arti Valentina Zagami –, e si tratta di uno dei tantissimi appuntamenti con docenti esterni che abbiamo pensato per la stagione 2022/2023. Quello che auspichiamo è che l’Ateneo delle Arti diventi un crocevia di artisti e professionisti di caratura internazionale, punto di riferimento per i nostri allievi, certo, ma che nello stesso tempo contribuiscano anche a far conoscere Latina e le sue eccellenze fuori dai nostri confini”.

Dopo il successo dell’inaugurazione con Marco Falaguasta (tutto esaurito), ora è la volta dell’interessante spettacolo Hang Dub che andrà in scena domenica 13 novembre a partire dalle ore 18.30.

Uno spettacolo sperimentale dove alle sonorità elettroniche si uniscono le vibrazioni mistiche dell’Hang. Sul palco il multi percussionista Ottavio Saviano, tra i più noti membri dell’Orchestra popolare italiana, appassionato di musiche europee della tradizione dalle quali mutua ritmi e stile esecutivo. Accanto a lui Max Cocciolo, polistrumentista e compositore che pratica la “Sound Bath Therapy”, un bagno sonoro che, attraverso una meditazione guidata sfrutta il potenziale curativo delle frequenze sonore.

Ad arricchire l’esibizione degli artisti sul palco le incursioni di teatro danza di Magda Saba che daranno corpo alle musicalità presentate e una degustazione di tisane ed essenze naturali preparate in loco grazie alla collaborazione con l’erboristeria Nature Lab