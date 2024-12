Latina, Ater e Comune insieme per ristrutturare 60 alloggi al Nicolosi

Un investimento da circa 2 milioni di euro per ristrutturare 60 appartamenti popolari. Ater e Comune di Latina hanno aperto questa mattina il cantiere che darà la possibilità di riqualificare, oltre agli alloggi, anche un quartiere storico per il capoluogo pontino.

“Sono particolarmente orgoglioso – spiega il presidente di Ater Latina Enrico Dellapietà – di questo cantiere, che sta dentro un intervento più grande che utilizza i fondi del PNRR. Un intervento che dà il giusto ad uno dei quartieri anima della città, nonché il primo quartiere popolare di Latina. Ricordo che questo progetto prevede altri lotti che serviranno anche per la realizzazione di un nuovo mercato, di una nuova biblioteca e per migliore la viabilità. Il cantiere aperto oggi per noi rappresenta un cambiamento in meglio nella vita di 60 famiglie”.

Presente all’apertura del cantiere anche l’assessore Muzio che ha così commentato: “Quando gli operatori pubblici, in questo caso Comune ed Ater, lavorano in sinergia i risultati diventano qualità della vita migliore per i cittadini. Nell’ambito dell’intervento odierno, gli uffici stanno lavorando senza sosta per produrre gli atti che consentano di procedere alla riqualificazione di un quartiere che rappresenta la storia della città. Con Ater la sinergia è piena, con lo scopo di dare a questa città quello che merita e il Nicolosi sarà un riferimento di città umana, di città che batte il declino”.

Parole arrivate anche dal vice sindaco Carnevale che spiega così: “Gestire i fondi del PNRR con tutte le difficoltà tecniche e burocratiche non era affatto una cosa scontata, ma oggi con l’inizio dei lavori non possiamo che esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto. Quello di oggi è un esempio di capacità nel fare sistema dove la cultura industriale di ater e le scelte amministrative del comune hanno prodotto un miglioramento della qualità della vita per tantissimi cittadini”.