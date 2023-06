Latina, Ater: ultimo consiglio di Fioravante con l’approvazione del bilancio

Si è tenuto l’ultimo consiglio di amministrazione di Ater Latina presieduto da Marco Fioravante alla presenza dei consiglieri Sergio Toselli e Patrizia Beraldi.

E’ stato approvato, come ultimo atto gestionale, il bilancio consuntivo dell’azienda per il 2022 che ha riportato un utile di circa tremila euro, conseguito grazie ad una attenta gestione dei costi in modo compatibile con il volume dei ricavi generato dai canoni di locazione corrisposti dagli utenti. Dall’ 11 giugno si entra nella fase di gestione commissariale.

“Lasciamo una azienda sana con i conti in equilibrio, con investimenti in nuovi interventi, manutenzione e efficientamento energetico del patrimonio preesistente per 50 milioni di euro. Vorrei ringraziare i membri del consiglio con cui abbiamo condiviso le scelte, i revisori dei conti, i dirigenti e tutto il personale ciascuno con la sua professionalità ha contribuito al raggiungimento di questi risultati che pongono Ater Latina tra le migliori aziende del comparto. Auguro buon lavoro a chi assumerà’ la guida della azienda certo che potrà garantire agli utenti sempre un servizio efficiente”. Lo dichiara Marco Fioravante presidente di Ater Latina.