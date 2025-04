Latina, attento alle assenze: con il Potenza assenti Berman, Crecco e il vice Piccolo

Qualche ammonizione di troppo porta qualche assenza di troppo: è ciò a cui dovrà andare incontro il Latina Calcio del neo tecnico Alessandro Bruno nella sfida decisiva di sabato al ‘Francioni‘ contro il Potenza. Ai nerazzurri basterà un solo punto per ottenere la salvezza aritmetica nel campionato di Serie C, andando a raggiungere un record come quello della quinta stagione consecutiva in terza serie, una cosa mai vista nei pressi di piazzale Serratore, nonostante la stagione rimanga ampiamente negativa. Dovesse mancare questo punto, basterebbe una sconfitta dei siciliani del Messina, a sancire la salvezza.

Al ‘Francioni’ i telefonini saranno sintonizzati sugli altri campi, vista la contemporaneità delle gare degli ultimi due turni del Girone C: tutte giocano insieme, e tra chi ambisce alla promozione, e chi lotta per non retrocedere, il Latina di Bruno dovrà fare i conti con qualche assenza di lusso.

Non è storia nuova l’espulsione di Lorenzo Di Livio, capitano da due stagioni del sodalizio del Presidente Terracciano, espulso durante la sfida casalinga contro il Trapani per un “vaffa” al direttore di gara. All’assenza del capitano ex Roma, si aggiungono quelle dell’ex Lazio Luca Crecco, arrivato alla famigerata quinta ammonizione, e Tamir Berman, imponente difensore argentino, anch’egli complice di aver raggiunto il quinto “giallo” nella trasferta vittoriosa di Picerno.

Due giocatori, Crecco e Berman, tra i migliori della stagione corrente dei nerazzurri: una stagione negativa per il club ma che ha visto i due protagonisti sopracitati in grande spolvero.

Oltre a loro, sarà assente anche, e per due gare (terminando qui la sua stagione n.d.r.), il vice allenatore di Alessandro Bruno, Antonio Piccolo. Mancino dal piede invertito, ai tempi del Lanciano, Piccolo sarà assente perchè reo di “avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, lanciava un secondo pallone in campo per impedire una rapida ripresa del gioco”.

Una gara fondamentale per tutto l’ambiente, con la società pronta a diramare la vendita dei biglietti nella giornata di domani: una partita da non sbagliare per dirsi ufficialmente salvi.