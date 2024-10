Latina, atteso a fine turno e picchiato: ferito il vigilante di un supermercato

Aveva da poco finito il turno di lavoro come addetto alla sicurezza in un supermercato di Latina quando, mentre faceva ritorno a casa a bordo della sua bicicletta, è stato accerchiato da quattro persone che lo hanno riempito di botte.

Come riportato dal sito web di Latina Oggi, il vigilantes di origine straniera stava tornando a casa quando i quattro aggressori lo hanno bloccato nei pressi di via Don Torello. Calci, pugni e chi più ne ha più ne mette, fatto sta che l’uomo, sulla trentina, è rimasto a terra dolorante. Per lui si è reso necessario l’intervento del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante che hanno avviato le prime indagini per capire le possibile cause che abbiano portato ad una così feroce aggressione.