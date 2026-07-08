Latina, attestati a 14 migranti dopo il corso di cucina LGNet 3

Si è concluso con la consegna degli attestati il corso di cucina promosso dal progetto LGNet 3 Latina in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “San Benedetto”. Quattordici migranti, beneficiari del servizio, hanno completato il percorso formativo finalizzato all’inserimento lavorativo nel settore della ristorazione.

L’iniziativa rientra nelle attività di inclusione dedicate ai cittadini stranieri extraeuropei presenti sul territorio. Il corso, avviato nel mese di giugno, ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze di base in cucina e di affrontare un esame finale pratico con la realizzazione di diverse portate.

Soddisfatto l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Latina, Maurizio Galardo, che ha evidenziato come alcuni partecipanti abbiano già ricevuto proposte di lavoro a poche ore dalla consegna degli attestati. Dopo il progetto dedicato alla cura del verde, il prossimo percorso formativo riguarderà invece la pasticceria.

L’accordo tra l’Istituto “San Benedetto” e la cooperativa Astrolabio, che gestisce il servizio LGNet 3 per conto del Comune, è stato sottoscritto lo scorso marzo e punta a favorire inclusione sociale, formazione professionale e contrasto al lavoro sommerso attraverso attività finanziate con fondi del Ministero dell’Interno.

Alla cerimonia finale erano presenti rappresentanti del Comune, della cooperativa Astrolabio e dell’istituto scolastico, che hanno sottolineato il valore del progetto come strumento concreto di integrazione, legalità e crescita professionale.