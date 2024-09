Latina, attivato il nuovo Servizio Informatico Territoriale del Comune

Il Comune di Latina ha attivato il nuovo Servizio informatico territoriale (Sit), che utilizza la piattaforma WebGis per gestire in maniera interattiva il Piano regolatore generale. Questo strumento, inizialmente disponibile solo per l’uso interno all’ente, verrà in futuro esteso anche ai cittadini, consentendo loro di accedere a informazioni rilevanti sul territorio.

L’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio, ha spiegato che il Sit è stato finanziato attraverso fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e implementato grazie alla collaborazione con il Cersites, centro di ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza”. Il Cersites ha elaborato uno studio che fornisce un quadro conoscitivo aggiornato delle caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi sul territorio, basandosi anche sulle indicazioni del Pnrr e di altre fonti di finanziamento.

La gestione del Sit sarà inizialmente nelle mani del personale tecnico interno del Comune, ma in futuro, con l’integrazione degli interventi previsti dal PR Lazio FESR 2021-2027, il servizio sarà aperto anche a tecnici esterni e alla cittadinanza. Questo rappresenta un passo avanti nell’uso delle tecnologie per migliorare la pianificazione urbana e il coinvolgimento pubblico nelle decisioni sul futuro della città.