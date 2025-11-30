Latina-Audace Cerignola: 0-2

Il Francioni si prepara ad accendere i riflettori per una sfida che vale molto più dei tre punti. Il Latina arriva all’appuntamento con il morale in crescita dopo il successo ai rigori di Arezzo e con la consapevolezza che la strada verso la salvezza passa inevitabilmente da serate come questa: concrete, tese, da affrontare con concentrazione e fame.

Sono state appena ufficializzate le formazioni: mister Bruno conferma il 3-4-1-2, puntando su Riccardi tra le linee a sostegno del tandem Di Giovannantonio–Parigi, mentre la difesa vedrà in campo Parodi, Calabrese e Marenco.

Nel Cerignola, invece, qualche scelta nuova soprattutto in avanti, dove ci sarà il duo D’Orazio–Gambale, con Paolucci, Cretella e Vitale a comandare il centrocampo.

Non sarà una partita semplice, e il pronostico non concede sconti. Ma il Latina sa che il momento è favorevole e che questa è l’occasione giusta per dare continuità, crescere ancora e mettere punti preziosi in classifica.

La diretta testuale

Finisce così al Francioni, davvero un brutta gara e brutto Latina. I tifosi chiamano il Latina sotto la curva, il Latina in campionato non vince dal 3 Ottobre. Aria tesa per i nerazzurri apparsi anche oggi fuori dai ranghi, Bruno non riesce a dare la sua impronta ai nerazzurri, che forse hanno bisogno di un cambio di passo.

97′- Gillo per Parodi va Emmanusso sul dischetto e spiazza Mastrantonio, 2-0

94′- Rigore per il Cerignola: Parodi atterra Russo in area

90”- Concessi 7 minuti di recupero

89′- Sfiorano il raddoppio i gialloblu con Emmausso che di poco non arriva sulla palla a tu per con Mastrantonio

88′- Ancora in avanti il Cerignola. Angolo per loro

85′- Cambia anche il Cerignola: Dentro Zak e Moreso, fuori Paolucci e Gambale. Cori di protesta del tifo organizzato verso i nerazzurri

82′- Bruno mette dentro anche Fasan e Pannitteri, fuori Calabrese e Porro. Latina che cerca il pari

71′- Nessun rigore, fallo per il Cerignola che riparte. Intanto per il Latina fuori Riccardi e dentro Quieto

69′- FVS per un presunto fallo di mano per il Latina

66′- Cerignola: Fuori D’Orazio, dentro Emmausso

65′-Si gira Parigi in area, fuori di poco. L’arbitro fischia fallo su Cretella in uno scontro con Ercolano

63′- Paolucci si invola da solo, grazie a una spizzata del centravanti, in area ma trova Scaavaglieri sulla sua strada che devia in angolo

59′- Azione propositiva di Riccardi sulla destra, in un due contro tre però trova il frecupero della difesa Pugliese

53′- Doppio cambio per il Latina: Fuori Pellitteri e Di Giovannantonio, dentro Gagliano e Scaavaglieri. Per il Cerignola fuori Todisco e dentro Cocorocchio.

46′- Inizia il secondo tempo

Termina il primo tempo al Francioni

41′- Va Gambale sul dischetto, Mastrantonio da una parte la palla dall’altra, è 0-1

39′- Calcio di rigore per il Cerignola con Pace che colpisce di mano in area e l’arbitro indica il dischetto

33′- Batti e ribatti in area con gli ospiti che sfiorano il vantaggio prima con Gambale e poi con D’Orazio, bravo Mastrantonio a difendere

26- Sfiora il vantaggio il Latina con Ercolano che in area si gira con la palla che va sopra la traversa

24′- Scatta sulla fascia l’ex di turno D’Orazio, devia in angolo Mastrantonio ma l’assistente alza la bandierina del fuotigioco

19′- Riparte la gara dopo la revisione dell’FVS

18′-Parigi segna ma è in posizione di fuorigioco

15′- Gara sempre sul pari

10′- Ci prova il cerignola su calcio d’angolo ma il Latina è brava a spazzare

3′- Fase di controllo della gara

Le formazioni

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Marenco; Porro, Pellitteri, Hergheligiu, Pace; Riccardi; Parigi, Di Giovannantonio

CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Gasbarro, Martinelli, Russo; Todisco, Paolucci, Cretella, Vitale, Parlato; D’Orazio, Gambale.