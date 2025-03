Latina, auto a fuoco nella notte: è di un uomo di 60 anni

Nella scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti su segnalazione al 112 per un incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata in strada, utilizzata da un residente di 60 anni del capoluogo pontino. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.

L’episodio si inserisce in un quadro di attività intensa delle forze dell’ordine nella zona, con altri interventi recenti per aggressioni e incidenti stradali, sebbene non direttamente collegati all’incendio in questione.