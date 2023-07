Urtata dall’auto in pieno centro, dramma sfiorato in via Oberdan. E’ successo ieri pomeriggio, quando una madre con il figlioletto nel passeggino è stata centrata da una vettura – come riporta Latina Oggi – con il bimbo che è finito in modo violento sull’asfalto, sbalzato fuori dopo l’urto. Immediati i soccorsi, tanta la paura, con il piccolo che è stato trasportato al Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti.