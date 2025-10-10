Latina, auto e furgone dati alle fiamme in via Isonzo: indagini in corso

Notte di paura in via Isonzo, dove un auto e un furgone sono andati a fuoco nei pressi del bar Napoli.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del Fuoco e delle autorità, pronte ad indagare sull’accaduto.

Dalle prime ricostruzioni, sembra trattarsi di un incendio doloso in una zona, quella di via Isonzo, già martoriata dalle fiamme in passato, dopo il piromane che aveva già tediato la zona e dopo l’incendio del maggio 2024, che aveva portato all’evacuazione di un edificio e alla totale distruzione dello stesso bar.