Incidente stradale importante quello avvenuto questa mattina sulla Monti Lepini in direzione San Michele, a Latina.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 51,600, poco dopo l’Ex Rossi Sud, coinvolgendo due veicoli, più precisamente una Renault Megane e una Hyundai, che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto, uno dei veicoli è uscito fuori strada, ribaltandosi all’interno di un fosso lungo la carreggiata. Fortunatamente, il conducente di questo veicolo è illeso, mentre tre dei due occupanti dell’altra auto riportano ferite non gravi.

I soccorsi sono stati tempestivi: entrambi i feriti sono stati assistiti da un’ambulanza e trasportati all’ospedale Goretti in codice arancione per le cure necessarie. Gli agenti della polizia locale di Latina stanno attualmente investigando sulla dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità lungo l’arteria stradale.