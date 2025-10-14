Latina, auto in fiamme in Q4: esclusa la pista dolosa

Gli accertamenti svolti da parte dei vigili del fuoco e della polizia, del rogo della Mercedes avvenuto fuori dal centro commerciale Lestrella in Q4, sembra perdere di credibilità l’ipotesi dolosa.

A far propendere verso un incendio colposo ci sono alcuni elementi, uno di essi è che i pompieri hanno ricostruito che le fiamme che hanno avvolto la macchina della casa automobilistica tedesca si sono propagate dal vano batteria. L’auto, infatti, essendo praticamente nuova, una di quelle ibride, non nuove ad episodi del genere. Di conseguenza, i vigili del fuoco non escludono l’autocombustione.

I vigili infatti, non hanno individuato, durante gli accertamenti su ciò che era rimasto delle auto, elementi da far propendere per l’ipotesi dolosa. Vicino al primo veicolo andato a fuoco non sono stati trovati né inneschi né acceleranti di alcun tipo. Infine le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, quelle della vicina farmacia e del tabacchi del centro Lestrella, analizzate, non emergerebbe alcuna situazione sospetta nei momenti precedenti e successivi lo scoppio delle fiamme.