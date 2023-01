Oggi pomeriggio, intorno le 17, in via Congiunte Destre a Latina, è andata in fiamme un auto. Quando ha visto, il conducente si è fermato sulato della carreggiata. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. Le fiamme hanno interessato in particolar modo la zona del motore, alimentato a GPL. Si ipotizza la causa dell’accaduto come di natura accidentale. Nell’incendio nessuna persona è rimasta coinvolta.