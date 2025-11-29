Latina, auto in fiamme nella notte nei pressi di Viale Kennedy

Nuovo episodio intimidatorio nella notte a Latina, a poca distanza da viale Kennedy, già teatro dell’ultimo attentato. Intorno alle 3.30, una Mercedes Classe B parcheggiata in via Islanda, nei pressi del centro commerciale Millepiedi, è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta.

A lanciare l’allarme è stato un residente, svegliato dal bagliore dell’incendio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo. Coinvolta anche una Mini parcheggiata accanto, rimasta danneggiata.

Sulla natura del gesto sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile, che indaga per ricostruire dinamica e motivazioni dell’atto, avvenuto in un’area già segnata da episodi analoghi.