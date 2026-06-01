Latina, auto sempre più vecchie: età media a un passo dai 13 anni

Il parco auto della provincia di Latina continua a invecchiare, portando con sé non solo crescenti preoccupazioni per la sicurezza stradale, ma anche una vera e propria stangata sulle polizze assicurative per le tasche dei cittadini pontini.

A rivelarlo è l’ultimo studio condotto da Facile.it, basato sull’analisi di oltre due milioni di preventivi di assicurazione Rc auto raccolti nell’ultimo anno nella regione Lazio.

Mentre a livello regionale il Lazio si difende bene, posizionandosi come una delle aree con le auto più giovani d’Italia (un’età media di 11 anni e 11 mesi), la situazione cambia radicalmente se stringiamo il cerchio sulla nostra provincia.

A Latina e dintorni, infatti, l’età media dei veicoli in circolazione ha toccato quota 12 anni e 11 mesi, posizionandosi nettamente al di sopra della media laziale e a un soffio dalla media nazionale (12 anni e 6 mesi). Come se non bastasse, il trend non accenna a fermarsi: nell’ultimo anno, il parco auto pontino ha registrato un incremento dell’invecchiamento pari al +2%.

Il progressivo invecchiamento dei mezzi sulle strade della provincia sta cambiando anche le abitudini e le esigenze di tutela dei conducenti. Con vetture più usurate, il rischio di guasti meccanici o di rimanere in panne lungo le strade del territorio diventa decisamente più concreto.