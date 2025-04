Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Goretti, a Latina, per un incidente avvenuto all’incrocio tra via Montenero e via Oslavia. Coinvolte due auto: una Lancia Ypsilon bianca e una Fiat. A seguito dell’impatto, la Lancia si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e un’ambulanza per prestare i primi soccorsi.