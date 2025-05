E’ finito fuori strada, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Epitaffio a bordo della sua Ford Ka. Ferito un uomo di 47 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente avveunto nel primo pomeriggio di oggi, dopo che con la sua vettura si è ribaltato in un fosso, mentre stava andando verso il capoluogo da Latina Scalo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.