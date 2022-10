Latina, auto storiche lungo i sentieri della bonifica

I giorni 8 e 9 ottobre, a Piana delle Orme e al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, ci sarà la partenza per l’iniziativa del Clas. “Dalla palude alla città”, per ricordare la particolare bellezza delle auto storiche.

Il programma di sabato 8 ottobre, per auto storiche a calendario Aci storico ”Ruote nella Storia”, prevede il ritrovo (alle 16:00) e la punzonatura presso il museo di Piana delle Orme a cui seguirà la visita presso il museo oltre alle prove di abilità che i partecipanti sosterranno con le loro autovetture: il gruppo di auto storiche poi proseguirà la passeggiata verso l’enoteca Assunta per la cena.

Domenica 9 ottobre invece la partenza verrà data alle 9:30 presso il Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest con la visita nelle sale dello storico palazzo di Corso Matteotti a Latina, alle 10:30 le splendide auto d’epoca partiranno per raggiungere l’impianto idrovoro di Mazzocchio con la visita all’interno della struttura alla quale faranno seguito le prove di abilità, da svolgersi sempre con le automobili d’epoca. Alle 12:00 il gruppo del Clas raggiungerà Priverno dove è previsto il pranzo al ristorante Macallè, quindi la cerimonia di premiazione dei partecipanti

Due giornate dedicate all’automobilismo storico, per continuare a tenere accesa la passione per le quattro ruote ma senza dimenticare il territorio. La proposta del Clas, il Circolo Latina Automoto Storiche, è ricca di interessanti contenuti: Per i 90 anni dalla fondazione della città di Latina.

Il Clas, che ha recentemente organizzato la terza edizione della Coppa d’Oro della Maga Circe con ben 35 equipaggi a percorrere un itinerario che ha abbracciato tutta la provincia di Latina, torna a viaggiare sulle strade del territorio pontino, promuovendo sia la passione per le auto d’epoca sia l’unicità della zona. «Siamo orgogliosi di continuare a proporre iniziative che possano stimolare gli appassionati e renderli partecipi di un programma di eventi ben studiato, ma allo stesso tempo ci fa piacere promuovere i luoghi e magari avvicinare le nuove generazioni alla valorizzazione delle vecchie auto di genitori e nonni» spiega il presidente del Clas, Maurizio Cucciola, che si avvia verso i 31 anni di storia e che conta mille iscritti tra Latina e provincia.

Per informazioni scuderia@clas-latina.it