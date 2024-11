Latina, baby ladri rubano il portafogli a un ex poliziotto

Insolito episodio ieri mattina a Latina, in via Monti. Un ragazzino, di circa 10 anni, ha rubato il portafogli a un ex poliziotto appena sceso dalla sua auto, con l’aiuto di un complice di circa 14 anni. I due si sono divisi durante la fuga. Un passante ha inseguito il più piccolo, che, sentendosi braccato, ha lanciato il portafogli al suo inseguitore prima di scomparire tra i portici di via Fabio Filzi.

La refurtiva è stata recuperata, ma i due minori sono riusciti a far perdere le tracce. La Polizia indaga sull’accaduto per cercare di risalire all’identità dei due giovani.