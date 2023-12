Latina, badante a processo per un bonifico da 60mila euro

E’ stata ascoltata ieri dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina una donna di 57 anni di Latina, imputata con l’accusa di circonvenzione di incapace. La signora, badante di un’anziana del capoluogo, avrebbe tentato – secondo la denuncia presentata dalla famiglia della 77enne che accudiva dal 2007 – di sottrarle 60mila euro dal conto corrente presentando alla banca la richiesta di un bonifico sul proprio conto con la firma dell’anziana signora. Insospettiti, gli impiegati della banca hanno subito allertato i figli che si sono mossi denunciando la badante che ora è stata raggiunta da un divieto di avvicinamento ed è finita sotto processo. Ieri la difesa. L’imputata ha detto che i soldi facevano parte di un accordo in base a dei conteggi per compensare il lavoro in nero svolto dal 2007 al 2016.