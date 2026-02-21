Latina, badante muore durante il lavoro: aperta un’inchiesta

Stava assistendo un’anziana in un’abitazione di Borgo Carso quando è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La Procura di Latina ha deciso di aprire un’inchiesta sulla morte di una badante di 51 anni, con l’obiettivo di verificare eventuali responsabilità legate al contesto lavorativo.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe compatibile con cause naturali, ma gli inquirenti hanno ritenuto necessario svolgere accertamenti più approfonditi per chiarire ogni aspetto della vicenda. Dai primi riscontri emergerebbe che la donna stava svolgendo l’attività di assistenza senza un contratto regolare, per un periodo limitato di pochi giorni. L’anziana assistita, non autosufficiente e affetta da cecità, si trovava in casa al momento del fatto ma non avrebbe potuto rendersi conto di quanto stava accadendo.

Il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero, dove sarà eseguita l’autopsia, ritenuta fondamentale per confermare le cause della morte. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le circostanze delle ultime ore di vita della 51enne e verificare la regolarità della sua posizione lavorativa.