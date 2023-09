Hanno sfondato la parete sfruttando la parete adiacente del locale in ristrutturazione. Erano pronti ad entrare in azione i soliti banditi che con il metodo del buco hanno preso di mira l’ufficio postale di borgo Grappa, a Latina. Come riporta Latina Oggi però il colpo è saltato per cause tutte da decifrare. Ad accorgersi del tentativo sono stati i dipendenti dell’ufficio postale entrati in azione nella notte di domenica. Sul caso indaga la Polizia di Latina.