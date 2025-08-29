Latina Basket, a Chiusi quadrangolare in vista per i nerazzurri

Un weekend di fine estate denso di impegni per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che all’Estra Forum di Chiusi, se la vedrà in un quadrangolare con altre due compagini del girone B di Serie B Nazionale.

Un occasione, per Gramenzi e i suoi, di poter continuare a testare la tenuta della squadra contro avversari all’altezza, con un occhio al campionato, quando si ritroveranno faccia a faccia durante la stagione.

Virtus Roma 1960, San Giobbe Chiusi Basket e Janus Fabriano – quest’ultima già affrontata dai neroblu nello scorso test pre-stagionale – se la vedranno con il Latina tra sabato e domenica. Un test importante per tutte, per mettere minuti nelle gambe e studiare gli avversari.