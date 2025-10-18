Latina Basket, a Cisterna arriva Casoria: nerazzurri a caccia del quinto successo stagionale

Dopo l’ottima prestazione casalinga con la Verodol CBD Pielle Livorno, la Benacquista Latina Basket si prepara ad un’altra sfida tra le mura amiche del Palasport di Cisterna di Latina, dove la squadra di coach Gramenzi riceverà la Malvin PSA Basket Casoria, in occasione della sesta giornata della regular season del campionato di Serie B Nazionale che, per le due compagini, inizierà alle ore 18 di domani.

Dopo quattro vittorie in cinque gare, i nerazzurri hanno voglia di proseguire la propria striscia di successi ripresa contro Livorno ed interrotta solo con Chiusi, che era riuscita a soggiogare i pontini in quello che rimane l’unico scivolone di inizio stagione. Sacchetti l’unico indisponibile della gara e che rimarrà fuori dai convocati almeno per quattro settimane, per via di un risentimento muscolare.

La squadra campana, d’altro canto, arriva a Cisterna con soli 2 punti in classifica, dopo aver affrontato in questo avvio di stagione tre tra le formazioni più quotate del girone (Livorno, Virtus Roma e Luiss Roma), conquistando il primo successo nella quarta giornata contro Fabriano.