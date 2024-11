Latina Basket, a Piombino ennesimo ko per la Benacquista

Arriva un’altra sconfitta per la Benacquista Latina Basket. Impegnata nel match infrasettimanale al PalaTenda di Piombino. La squadra guidata da coach Origlio cade al cospetto dei padroni di casa della Solbat Golfo, che conquistano la vittoria per 78-64.

Una sfida ha visto i nerazzurri avere un buon approccio, ma con il trascorrere del tempo si sono trovati a inseguire costantemente i padroni di casa senza, però riuscire a completare la rimonta. Il risultato finale ha premiato i toscani e per i pontini diventa determinante guardare subito avanti, al prossimo impegno casalingo per provare a smuovere il punteggio in classifica, fermo a quota 4 punti.

Il prossimo appuntamento è per domenica 17 novembre alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la Orasì Ravenna, in occasione della dodicesima giornata della regular season.